Por error, IMSS intercambia a dos bebés recién nacidas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California ofreció disculpas luego de que su personal intercambiara “por error” a dos bebés recién nacidas en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 ubicado en Mexicali.

Sin informar cuánto tiempo pasó de esta situación, el IMSS de Baja California detalló que se ha ofrecido acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las familias, de quienes por “respeto a su privacidad y al interés superior de las personas menores”, no se reveló su identidad y sus datos personales.

Horas más tarde, la titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, Gabriela Paredes Orozco, compartió un video en la cuenta del IMSS de Baja California, reiterando la disculpa para las familias y menores afectadas por el intercambio.

Agregó que desde la dependencia asumen la responsabilidad de atenderlas y apoyarlas con apoyo psicológico, médico y jurídico.