Por fenómeno alerta EUA a sus ciudadanos

La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por el huracán Rachel que es categoría y se encuentra actualmente al suroeste de Jalisco.

La embajada indicó que se prevé que Rachel se desplace hacia el noroeste en dirección a Cabo San Lucas y pase al sur de la península de Baja California el sábado 3 de octubre.

“No se espera que la tormenta impacte directamente en Cabo San Lucas, pero el fuerte oleaje llevó a las autoridades a cerrar el puerto el miércoles 30 de septiembre hasta nuevo aviso”, dijo el embajador Ronald Johnson.

Señaló que las autoridades también cerrarán todas las playas e izarán banderas negras desde este miércoles 30 de septiembre.

“Condiciones oceánicas similares han provocado corrientes de resaca mortales y olas gigantes que han cobrado la vida de ciudadanos estadounidenses.

Se pronostican lluvias en la región desde el jueves 1 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre, por lo que también podrían producirse inundaciones”, alertó.