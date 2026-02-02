Por finalizar dictamen de semana laboral de 40 horas

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Comisión de Puntos Constitucionales está por definir los últimos detalles del dictamen para reducir la semana laboral a 40 horas, por lo que anticipó que pronto se dará su discusión en el pleno del Senado.

Discusión de reforma

“En el caso de la reforma al artículo 123 constitucional, relativo a la reducción de la semana laboral a 40 horas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina, ha informado que ya están en los últimos ajustes, por lo que considero que pronto se estará discutiendo en el pleno”, explicó.

“El martes 3 y el miércoles 4 (de febrero) estaremos en el pleno (…) Ahí se presentarán iniciativas de los senadores y de las senadoras y, desde luego, informaremos posteriormente si existen algunos dictámenes que se presenten”.