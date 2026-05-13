Por hantavirus emiten aviso epidemiológico

La Secretaría de Salud (Ssa), a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), emitió un Aviso Epidemiológico a todas las unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel de atención, Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), para fortalecer la detección oportuna de algún posible caso de hantavirus.

La advertencia deriva del brote de hantavirus reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 2 de mayo, en un crucero en el océano Atlántico, en el que se registraron siete casos confirmados, dos sospechosos y tres defunciones.

“Se recomienda fortalecer la detección oportuna mediante la Identificación de pacientes con: Síndrome respiratorio agudo grave; antecedente epidemiológico compatible y exposición internacional relevante”, refiere el Aviso Epidemiológico.

Actualmente no existe tratamiento antiviral específico aprobado para la infección por hantavirus. El manejo consiste en medidas generales de soporte, incluyendo soporte hemodinámico, vigilancia estrecha, oxigenoterapia, soporte ventilatorio y atención crítica temprana.