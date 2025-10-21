Por huachicol fiscal se han iniciado 7 mil carpetas

El director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, informó que la dependencia ha logrado recuperar más de 225 mil millones de pesos derivados del combate al huachicol fiscal, un esquema de contrabando y evasión de impuestos en la importación de combustibles.

En entrevista en Palacio Nacional, el funcionario precisó que existen más de siete mil carpetas de investigación abiertas por este delito, en las cuales están involucrados gasolineros, transportistas, agentes aduanales, empresarios e incluso elementos de la Marina.

El Universal publicó este lunes que Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), admitió que no han podido acabar con el cáncer de la corrupción en el sistema aduanal, pero los golpes al huachicol fiscal y al contrabando han permitido recuperar cerca de 200 mil millones de pesos.

Marín Mollinedo aseguró que las aduanas siempre han sido vistas como un botín y el común denominador era robar y hacer negocio. “Por un peso dejaban pasar miles”, resaltó.

El combate al contrabando de combustible sigue al igual que los decomisos de buques y ferrotanques. Están bajo investigación administradores, subdirectores y otras personas, tanto civiles como militares. Considera que ha sido clave la coordinación de la ANAM con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch.