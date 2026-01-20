Por incendio van 19 fallecidos en Chile

Tras una noche relativamente tranquila y con “focos de incendios bastante controlados”, se confirmó que la cifra de víctimas fatales llega a 19 y los damnificados alcanzan a mil 533, según el último informe sobre la catástrofe que enfrenta el centro-sur de Chile en medio de una ola de calor y altas temperaturas que superan los 37 grados.

El presidente Gabriel Boric informó a través de su cuenta en X que “el desempeño de la noche fue mejor que lo proyectado; sin embargo, las condiciones climáticas no serán buenas”, advirtió ante la posibilidad de reactivación de focos, que durante este fin de semana devastaron las regiones del Ñuble y Bío Bío y que se mantienen en alerta roja y bajo Estado de Catástrofe.

Las viviendas destruidas superan las 325 y hay otras mil 140 en evaluación. De acuerdo con cifras precisadas por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), los incendios han arrasado 20 mil hectáreas.