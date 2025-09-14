Por inseguridad, municipios suspenden Grito

El Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, anunció oficialmente la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia, al considerar que no existen las condiciones de seguridad necesarias para realizar festejos masivos. La decisión, calificada como “difícil” por las autoridades, se toma en medio de la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayitos, lo que impide que este municipio se sume a las celebraciones patrias que tendrán lugar en gran parte del país.

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento informó a todas las familias de San Ignacio que, tras un “análisis cuidadoso y pensando siempre en el bienestar de nuestra gente”, se tomó la determinación de suspender los eventos patrios.

El comunicado terminó con una invitación a los ciudadanos: “mantengamos viva la esencia de nuestras fiestas patrias” desde los hogares, recordando los valores de libertad y unidad que identifican a los mexicanos. Esta medida refleja la grave situación de inseguridad que enfrenta la región, obligando a las autoridades a sacrificar las celebraciones tradicionales con tal de salvaguardar a sus habitantes.

En Cerro Azul, Veracruz, cancelan festejos

San Ignacio, en Sinaloa, no será el único lugar donde se cancelaron los festejos a causa de la violencia, pues el municipio de Cerro Azul, Veracruz, ubicado en la zona norte del estado, ha anunciado la suspensión de todos los eventos masivos para conmemorar el Día de la Independencia.

Debido a los recientes hechos de inseguridad que se han registrado en la zona, funcionarios de distintas áreas del ayuntamiento se reunieron con directores de planteles educativos. De este encuentro surgió el acuerdo de suspender los desfiles y actos cívicos programados para el 15 y 16 de septiembre.