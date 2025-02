El director de Estudios Económicos de Banamex, Sergio Kurcyn, dijo que el mercado no le creyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la aplicación de aranceles contra México, con lo que, luego del acuerdo alcanzado con la presidenta Claudia Sheinbaum, se descarta que se impongan dichos impuestos al país.

De acuerdo con el especialista, la aplicación de aranceles de este tipo es una decisión muy irracional incluso para el mismo Trump, además del impacto que tendría en su economía y las presiones que enfrentaría por el sector empresarial de su país.

“Trump estuvo diciendo que iba a aplicar aranceles, pero no le creímos en el caso de México. Los mercados no le creyeron, incluso el lunes, a nivel mundial no le creyeron, y no le creemos porque es demasiado irracional, y porque no le conviene en el terreno geopolítico ni en el económico”, indicó Kurczyn.

Por su parte, el también director de estudios económicos de Banamex, Iván Arias, dijo que la institución financiera tiene dos escenarios sobre la aplicación de aranceles.

En el moderado, serían temporales de tres a cuatro meses, cuyo impacto en la actividad del país sería de una caída del PIB de apenas 0.4 % al cierre de 2025.

En un escenario negativo, con la aplicación permanente de aranceles, se provocaría una caída de 2 % al cierre del año para la economía mexicana, llevando al tipo de cambio a una paridad de 21.50 pesos por dólar.