Por lo pronto sin reuniones programadas con la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que, “por lo pronto”, no hay reuniones programadas en los próximos días entre el Gobierno Federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen un plantón en el centro de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que, por lo pronto, lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para resolver las problemáticas del magisterio.

Indicó que será la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quienes darán más información.

Gobierno ya dio sus propuestas

Sobre el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno Federal ya presentó sus propuestas a los docentes y consideró que ahora corresponde al magisterio valorar los planteamientos realizados en las mesas de diálogo.

“El gobierno ya dio sus propuestas. Ya se estableció, incluso se propuso en su momento en la última reunión que se tuvo (en una) mesa técnica permanente. Ahí están las propuestas, pues ya. Y vamos en agosto a la consulta a escuela por escuela”, indicó.

La mandataria señaló que la presencia de manifestantes ha disminuido en algunos puntos de la capital y destacó que durante las negociaciones se propuso la instalación de una mesa técnica permanente para atender las demandas del sector educativo.

Además, aseguró que la promoción y entrega de plazas para maestros acordadas entre el sindicato y el gobierno llevó a mucha corrupción en el pasado.

Esto, al destacar que a partir de agosto el Gobierno Federal visitará escuela por escuela para reunirse con el magisterio para atender sus demandas y no solamente con las “cúpulas” de la CNTE.

“Para eso es la consulta escuela por escuela, porque hay quien quiere que se regrese a solamente las Comisiones Mixtas; es decir, que entre el sindicato y el gobierno se decida las plazas o las nuevas plazas, quién las obtiene y la promoción como era antes, que llevó a mucha corrupción, la verdad.

“Sin embargo, hay temas que se quedaron de esta forma de evaluación de los profesores, con la cual los profesores no están de acuerdo, las maestras y los maestros. Entonces por eso vamos a ir a preguntar qué es lo que opinan, y lo que ellos opinen, eso va a ser”, dijo este lunes en Palacio Nacional.

En otro tema, la mandataria destacó que el programa de Vivienda para el Bienestar va muy bien, ya que actualmente están en construcción 274 mil viviendas de la meta sexenal de 1.8 millones que beneficiarán a cerca de 7 millones de personas en todo el país.

Sheinbaum destacó que Vivienda para el Bienestar garantiza el acceso a una casa para los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos e impulsa la economía del país ya que la construcción genera empleos. Además, destacó que, a partir de 2025, a través de Vivienda para el Bienestar se observó un incremento importante en la construcción de vivienda económica-popular.

Sobre dichos zar antidrogas

Y al ser cuestionada sobre los dichos de Sara Carter, Sheinbaum Pardo rechazó entrar en una confrontación pública luego de que la funcionaria estadounidense advirtiera sobre acciones contra presuntos funcionarios mexicanos vinculados con organizaciones criminales.

La mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones de la también llamada “zarina antidrogas” de Estados Unidos, quien aseguró que su gobierno trabaja para identificar a personas dentro de las estructuras gubernamentales que presuntamente habrían colaborado con los cárteles.