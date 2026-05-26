Por ola de calor modifican horarios escolares

Ante las altas temperaturas que se han registrado en Tabasco y las previsiones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advierten la presencia de al menos cinco olas de calor durante la actual temporada, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco (Setab) anunció el cambio de horario para los niveles Básica y Media Superior.

De acuerdo a la Setab, estas medidas preventivas tienen como finalidad reducir la exposición prolongada al calor extremo y prevenir afectaciones como deshidratación, agotamiento y golpes de calor, particularmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

A partir de hoy martes 26 de mayo y vigentes hasta el cierre del actual ciclo escolar, el 15 de julio de 2026, los horarios de clases serán los siguientes: Preescolar matutino: de 09:00 a 11:00 horas, preescolar vespertino: de 15:00 horas y salida en horario habitual, primaria matutina: de 08:00 a 11:30 horas, primaria vespertina: de 15:00 horas y salida en horario habitual, secundaria matutina: entrada en horario habitual y salida a las 12:00 horas y secundaria vespertina: entrada a las 15:00 horas y salida en horario habitual.

En tanto que para los subsistemas estatales de Educación Media Superior, el horario temporal será el siguiente: Turno matutino: entrada en horario habitual y salida a las 12:00 horas, turno vespertino: entrada a las 15:00 hrs. y salida en horario habitual.

“Las actividades de Educación Física y Educación Artística se desarrollarán dentro de las aulas a fin de evitar la exposición prolongada. Asimismo, los desayunos escolares y refrigerios deberán desarrollarse en espacios protegidos de las altas temperaturas”, señaló la Setab.