Por ola de calor suspenden clases presenciales

Mientras Tijuana enfrenta una jornada de altas temperaturas que oscilan entre los 40 y 38 grados, con colonias que padecen cortes de energía eléctrica y problemas en el suministro de agua potable, el Gobierno de Baja California determinó suspender las clases presenciales en las escuelas públicas del municipio durante el turno vespertino de este miércoles.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que la suspensión comenzará como medida preventiva ante las condiciones extremas que se registran en la ciudad.

La decisión ocurre no solo durante una ola de calor poco habitual para la ciudad que se ha extendido por varios días, sino cuando además las familias de más de 100 colonias enfrentan problemas en el suministro de agua y en el servicio de electricidad, de acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).