Por presunta doble plaza denuncian a un funcionario

El jefe del Departamento de Profesionalización del Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, Luis Manuel Peralta Carbonell, cuenta con doble plaza, una de las cuales es de docente en educación preescolar, denunciaron trabajadores.

Los inconformes expusieron que el funcionario morenista viene cobrando más de 30 mil pesos mensuales como jefe de departamento en la Secretaría de Finanzas y a la par como docente de un jardín de niños con salario mensual de más de 15 mil pesos.

Con documentos oficiales en mano, desde nóminas, solicitudes de transparencia y registros oficiales, expusieron la incompatibilidad de ambos cargos del servidor público, no solo por tiempos para cubrir los horarios laborales, sino que por ley estaría prohibido.

Es integrante de Morena

El servidor público, quien es integrante del partido Morena, aparece desde el 2015 en los registros de la Secretaría de Educación de Veracruz con un salario cercano a los siete mil pesos mensuales.

En 2021 fue incorporado al Instituto de Espacios Educativos con un sueldo superior a los 27 mil pesos mensuales, cargo al que se separó en 2022, cuando fue dado de alta en la Secretaria de Finanzas y Planeación como jefe del Departamento de Profesionalización del Servicio Público de Carrera, adscrito a la Dirección General de Administración, con un salario de más de 30 mil pesos.

A la par, de acuerdo con la información oficial, siguió cobrando una plaza docente en educación preescolar en un jardín de niños de la comunidad de Mahuixtlán del municipio de Coatepec, una demarcación a 35 minutos de la ciudad de Xalapa, capital del estado.

Investigar irregularidades

Los denunciantes demandaron a las autoridades estatales investigar las irregularidades, pues además expusieron que si ambas responsabilidades debían cumplirse de manera presencial y dentro de sus horarios habituales, el funcionario no podía cumplirlas.

En 2026, el funcionario Luis Manuel Peralta Carbonell dejó de aparecer en el portal de transparencia de la Secretaría de Educación; sin embargo, los trabajadores denunciaron pagos a su nombre a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.