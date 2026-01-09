Por propuesta de Hugo Aguilar, remueven a Rafael Coello

Por unanimidad de votos y a propuesta de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) removió a Rafael Coello Cetina como secretario general de Acuerdos del máximo tribunal del país, cargo que ocupaba desde 2009 cuando fue designado bajo la presidencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En su lugar fue designado Daniel Álvarez Toledo, quien a partir del próximo lunes asumirá la Secretaría General de Acuerdos.

Antes de concluir la sesión ordinaria de este jueves, el ministro Hugo Aguilar Ortiz anunció que en sesión privada se determinó el revelo de Coello Cetina, como parte del cierre de un ciclo de gran relevancia en la vida de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, que desde septiembre de 2025 sufrió una transformación administrativa y operativa derivada de la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Con motivo de esta determinación, Aguilar Ortiz agradeció el trabajo de Rafael Coello Cetina, quien fue asignado a un Tribunal Colegiado, a favor, dijo, de la justicia y de la institucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.