¿Por qué en el Día Internacional de la Mujer no se felicita?

Cada año, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemora la lucha por los derechos y la igualdad de género; sin embargo, en los últimos años ha surgido un debate sobre si felicitar a las mujeres en este día es realmente apropiado o no.

Aunque la intención detrás de felicitar a las mujeres puede ser buena, algunos argumentaron que hacerlo puede trivializar la lucha histórica y continuar con la igualdad de género.

El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas “garment workers” en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen.

No obstante, 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15 mil mujeres volvieron a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil.

El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer.

No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres.

El colectivo Marea Verde aclaró que en el Día Internacional de la Mujer no se debe felicitar, sino conmemorar por la lucha de los derechos de las féminas; el tema se repite cada año, porque personalidades varones deciden felicitar a las mujeres.

Por este motivo, esta fecha no es una celebración y no se debe felicitar, regalar flores o chocolates, ya que se trata de una lucha y no una fiesta.