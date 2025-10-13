Por qué se conmemora cada 12 de octubre

Cada 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza, una jornada que invita a recordar el encuentro entre dos mundos ocurrido en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano.

Para reflexionar

Más allá de una simple efeméride, la fecha busca reflexionar sobre el mestizaje cultural y la diversidad que surgió tras ese histórico suceso.

El Día de la Raza simboliza la unión de culturas que dio origen a la identidad de los pueblos latinoamericanos. Aunque en su inicio fue una celebración de la “descubierta” de América, con el paso del tiempo se transformó en una oportunidad para reconocer la resistencia de los pueblos originarios y valorar el intercambio cultural que forjó las raíces de nuestra sociedad.

Hoy, esta fecha busca promover el respeto, la igualdad y el entendimiento entre las distintas comunidades que conforman el continente.