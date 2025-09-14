Por qué se realiza el Simulacro Nacional 2025

El próximo 19 de septiembre se realizará el Simulacro Nacional 2025, en conmemoración de los sismos ocurridos en 1985 y 2017, por lo que las autoridades han hecho un llamado para participar y fomentar la cultura de la prevención ante un siniestro de esta magnitud.

El Simulacro Nacional es un ejercicio que se realiza para “simular” el actuar o las acciones a realizar ante una emergencia real, como es este caso un sismo. Con ello se busca tener una mejor preparación y protocolos ante un siniestro.

El Simulacro Nacional 2025 se realizará el 19 de septiembre a las 12:00 horas del día.

Las rutas de evacuación serán dependiendo en la zona que te encuentres.

Durante el ejercicio, se recomienda no correr, no empujar y no gritar, mantén la calma.

Además, de verificar si escuchaste la alerta sísmica en la zona donde te encuentres.

Así también recomiendan las autoridades llevar contigo una maleta de vida.

Al término de un simulacro se piden seguir las indicaciones de las autoridades.