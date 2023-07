Por respeto a Gálvez, “no voy a descalificarla”

Ricardo Monreal manifestó su respeto a Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del frente opositor, y se pronunció respecto a quienes aspiran a abanderar a Morena, a que mejor se concentren en el proceso interno.

En rueda de prensa en Zapopan, Jalisco, fue cuestionado sobre las descalificaciones desde Palacio Nacional contra la senadora panista y apuntó: “Yo tengo cinco años de ser compañero de ella y le tengo respeto. No voy a descalificarla”.

El senador con licencia también comentó lo siguiente: “No, no me preocupa y tampoco estoy desbordado de ningún tipo de expresiones. La respeto —a Xóchilt Gálvez—, pero nosotros tenemos que concentrarnos en este proceso interno y lograr que no se desvíe el propósito fundamental de ser un proceso unitario”.

Aseguró que “no estoy alarmado ni preocupado, al contrario, me parece que hicieron lo correcto en la oposición. Como usted lo ha dicho, como que estaban rezagados, aletargados y ahora empezamos a sentir que están en una movilización interesante”.

En otros temas, adelantó que en los próximos días en el Colegio de México presentará su propuesta integral en el tema de seguridad.

“Sí creo que el tema que tiene un lenguaje común en todas partes es cuidar la seguridad, reforzar la seguridad… y es la preocupación de los ciudadanos, de vivir en paz y de no estar sometidos a grupos criminales que los extorsionan o los amenazan”.