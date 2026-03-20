Por segundo día, maestros realizan bloqueos en CDMX

En el segundo día del paro de labores de 72 horas, maestros de distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron protestas, bloqueos y manifestaciones en diversos estados.

Profesores de la sección 22 del Istmo de Tehuantepec se plantaron frente a la entrada principal de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, en el puerto de Salina Cruz, en el marco del paro laboral de 72 horas.

Los docentes insistieron en la necesidad de que se reduzca la edad para la jubilación y exigieron que se instale una mesa de diálogo con la presidenta Sheinbaum Pardo y la Comisión Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

CNTE bloquea Reforma y exige reunión con Sheinbaum

El magisterio disidente de la CNTE inició en punto de las 11 de la mañana el bloqueo de todo Paseo de la Reforma para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo entre su Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) y la presidenta Claudia Sheinbaum o de lo contrario, amenazó con boicotear el Mundial de Fútbol 2026.

“Exigimos que se reinstale la mesa nacional entre la CNUN de la CNTE y la titular del Ejecutivo federal Claudia Sheinbaum Pardo, le recordamos que fue ella quien vociferó, que abrogaría la Ley del Issste de 2007 al ganar la Presidencia de la República, hoy nos queda claro y afirmamos que representa a un gobierno de continuidad neoliberal, al salvaguardar los intereses de la oligarquía financiera”, dijo Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 del CNTE en Zacatecas, en la conferencia de prensa realizada la mañana de hoy.

Dijo que aunque el plantón y el paro de 72 horas concluye hoy, la CNTE regresará con mucho mayor fuerza.

“Vamos a regresar, vamos a regresar con más fuerza. ¿Cuándo? Eso lo decidiremos colectivamente, que es la forma en la que funciona nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Algo que tenemos que ser enfáticos es que la Coordinadora no amenaza, la Coordinadora no hace declaraciones en el sentido de algo que no vaya a realizar. Cuando dijimos vamos a estar los días 18, 19 y 20 de marzo, es porque lo íbamos a realizar. También cuando decimos vamos a regresar con más fuerza, es porque lo vamos a hacer.

“Será en la ventana del mundial. Esa es responsabilidad del gobierno mexicano si resuelve o no nuestras demandas. Por supuesto que hay recursos, por supuesto que se puede quitar estas ganancias billonarias, entre otras a la Afore Azteca, de Salinas Pliego, el mayor deudor fiscal de este país”, externó.

Para este jueves, la CNTE solo tiene programado el bloqueo de toda la avenida Reforma que culminará a las seis de la tarde. A partir de las ocho de la noche la CNTE se congregará en la sede de la Sección 9 para analizar y discutir las movilizaciones que realizarán.