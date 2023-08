Christian Zurita, quien reemplazó al asesinado candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, afirmó que ultima los detalles para abandonar el país por su seguridad y continuar con investigaciones desde el exterior.

Zurita, que ya había avanzado que saldría del país, señaló este lunes que aún debe “buscar los momentos y los espacios” para concretar su viaje.

“Estoy justamente pensando y trabajando en eso. Todavía tengo algunas responsabilidades que cumplir, que se derivan, obviamente, de la decisión que tomé por ser candidato a la Presidencia de la República en reemplazo de Fernando”, comentó en el canal televisivo Ecuavisa.

Zurita señaló que “hay que estructurar y ser parte, pues, de una línea que puede ayudar a los asambleístas electos para que puedan tener un importante desempeño en la Asamblea Nacional (Parlamento)”.

Y añadió que aún debe “ajustar algunas líneas” relativas al trabajo periodístico del portal en el que publicaba sus investigaciones junto a Villavicencio, y “que no puede quedar en el olvido”.

Asimismo, apuntó que su salida del país “está directamente atravesado por temas de seguridad”.

“Siempre he sido un tipo que no ha tenido miedo, pero que entiendo ahora que existen circunstancias, por demás especiales, que dejan en evidencia que las cosas no son como antes”, indicó.