Por tercera vez, Enrique Inzunza falta a sesión

Por tercera ocasión consecutiva, el senador Enrique Inzunza Cázares, uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa (CS), no asistió a la Comisión Permanente, cuyas sesiones se desarrollan en el Senado de la República.

Desde el 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia dio a conocer su solicitud al gobierno de México de detención provisional con fines de extradición de los 10 acusados, el legislador no ha sido visto en sus oficinas ni en las instalaciones del Senado.

La vocera del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julieta Ramírez, informó que hasta ahora no ha tenido comunicación con Inzunza Cázares, quien se ausentó de la sesión de instalación de la Comisión Permanente, el 29 de abril y no ha asistido a las dos primeras sesiones, los días 6 y 13 de mayo.

“Lo que sabemos es que durante la Comisión Permanente, que es rotativa entre titulares y quienes se registran como suplentes, pueden o no participar porque estamos en receso legislativo en realidad. Entonces, no es como tal que se esté ausentando o que no quiera venir. Pienso yo que podría venir en la próxima sesión, es decir, es libre la dinámica interna del grupo”, declaró.

La portavoz morenista dijo que hasta ahora no hay ninguna notificación oficial del senador sinaloense en el sentido de que haya tomado una decisión definitiva de ausentarse de sus labores en el Senado y la Comisión Permanente.

Por su parte, el senador Oscar Cantón Zetina, también de Morena, elogió a Enrique Inzunza y aseguró que no está obligado a solicitar licencia a su escaño y, en todo caso, si lo hace o no, es una decisión personal.