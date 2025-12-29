Por tormenta de nieve declaran estado de emergencia a NY

Una tormenta de nieve causó interrupciones en uno de los fines de semana más concurridos del año en la ciudad de Nueva York y el noreste de Estados Unidos.

Sky News informó en su sitio web que declaró el estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey.

Detalles de nevada

“Los meteorólogos -recuerda Sky News- habían pronosticado hasta 28 centímetros de nieve para las 13 (hora local) del sábado, con la mayor acumulación prevista en la zona norte de las áreas metropolitanas de Nueva York y Nueva Jersey. La ciudad de Nueva York recibió 10.9 centímetros de nieve, su mayor cantidad desde 2022”, detalló.

El mal tiempo ya causó importantes interrupciones a quienes viajan durante las vacaciones de Navidad, con al menos 9 mil vuelos cancelados o retrasados desde el viernes por la noche, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Los aeropuertos John F. Kennedy International, Newark Liberty International y La Guardia publicaron alertas de nieve en redes sociales, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar más interrupciones en los vuelos.