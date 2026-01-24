Por tormenta invernal CFE instala grupo de atención

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, en sesión permanente, se instaló el Grupo Directivo de Atención de Emergencias encabezado por la directora general y su equipo de trabajo con el objetivo de monitorear la evolución de la tormenta invernal “Fern”.

Con esto se busca fortalecer la coordinación operativa y dar seguimiento oportuno a cualquier afectación que pudiera presentarse, principalmente para las personas usuarias.

Además, informó que en un primer reporte, se indica que, con corte a las 12 del día, no se reportan afectaciones ni asuntos críticos en la operación del sistema.

En ese sentido, se establecieron Centros de Operación Estratégicos (COE) en las Divisiones de Baja California, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, así como en Oficinas Nacionales, para el monitoreo permanente y la coordinación operativa de medidas previas y durante la presencia del fenómeno, así como de acciones de restablecimiento, añadió la Secretaría de Energía (Sener) en un comunicado.

Asimismo, la CFE cuenta con más de 800 trabajadores electricistas y personal de logística, 210 grúas, 333 vehículos ligeros, un vehículo todoterreno, 37 plantas de emergencia y 24 torres de iluminación, listos para atender de manera inmediata cualquier situación y acelerar maniobras de restablecimiento.

“Como lo instruyó la presidenta de la República y la Secretaría de Energía, la CFE mantendrá informada de manera permanente a la población” dijo la dependencia.