Por transportar droga dan 8 años de prisión a hombre

Un juez dictó sentencia de ocho años 10 meses 20 días de prisión en contra de Jorge “N”, detenido cuando transportaba 105 kilos 155 gramos 200 miligramos de clorhidrato de cocaína en un tractocamión.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en audiencia inicial el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en Chiapas, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), presentó pruebas ante la autoridad judicial, la cual dictó la sentencia por su responsabilidad penal en el delito de contra la salud en su modalidad de transporte de cocaína.

En mayo pasado, personal del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) en Huixtla, Chiapas, detuvo a Jorge “N” al detectar en el tractocamión en el que viajaba una diferencia de densidades en los tanques de combustible.