Por una encuesta transparente con boleta

Marcelo Ebrard le recordó a la audiencia: “Estamos muy cerca ya de la encuesta. La encuesta se va a llevar a cabo el 1, 2 y 3 de septiembre. Muy cerca para definir quién va a encabezar, quién va a representar a la Cuarta Transformación en los años que vienen. Lo que sigue”.

Durante una asamblea informativa, celebrada en la alcaldía de Tlalpan, dijo que “queremos que haya transparencia. Que se respete lo que se acordó y por lo que hemos luchado, que es que haya transparencia y que el pueblo decida qué es lo que quiere, y lo respetamos lo que el pueblo diga. Pero que sea el pueblo”.

Sobre las reglas en la carrera para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, cuestionó: “Trato de respetar las normas, pero si no hablamos de los temas de fondo, pues entonces ¿para qué estamos haciendo todo esto?”.

En su encuentro con los medios, Marcelo recordó a Porfirio Muñoz Ledo, fallecido el día de hoy: “Fue una gente con la que yo pude convivir mucho cuando fue la LVII Legislatura”, y reconoció su legado: “Si hoy tenemos una democracia, uno de los constructores fue Porfirio”.

Marcelo Ebrard celebró en la alcaldía de Tlalpan una asamblea informativa, en la que reiteró que el gran tema en que hay que participar es garantizar la seguridad tanto de la Ciudad de México como del país entero.

“Mañana (hoy) vamos a presentar el primer soporte, el primer pilar de nuestra idea de cómo lograr el México más seguro de la historia. Porque ya tenemos la Guardia Nacional, ya tenemos muchas cosas. Mañana diré los detalles”, anunció.

Marcelo dijo que en todos los puntos de su recorrido ha escuchado que el gran problema es la inseguridad. “¿Y saben qué?”, preguntó. “Los únicos que habrán presentado su plan de seguridad vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que proponer, porque conocemos los problemas. Yo fui jefe de la policía”.

Agregó que, con su estrategia, se dotará a la Guardia Nacional del respaldo “para que cumplan al 100 % su misión y nosotros tengamos tranquilidad. Eso es lo que vamos a presentar: seguridad para todos los mexicanos. Todo el país”.

Durante la asamblea informativa en Tlalpan, Marcelo hizo notar el número mayor de personas respecto a la que sostuvo hace un par de semanas en Coyoacán. “No hay acarreados. Es la regla de oro. Y por eso lo hicimos así, porque el costo no es elevado. No tienes que poner lonas. Y me da muchísimo gusto ver a tanta gente.”

De su experiencia y capacidad, recordó que lleva 42 años de carrera profesional al servicio del país: “Quítenle los últimos que estuve en Relaciones, pero todo lo demás, pues mucho en la ciudad”.