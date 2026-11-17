Cada temporada decembrina circulan en redes sociales advertencias alarmistas que aseguran que las autoridades sancionan con sumas millonarias a los ciudadanos que conservan ciertas especies vegetales en sus domicilios.

Sin embargo, resulta falso que exista una multa automática o exclusiva de fin de año por tener plantas como el musgo, el heno o la denominada pata de elefante (Beaucarnea recurvata) dentro del hogar.

De acuerdo con los lineamientos vigentes en la legislación ambiental de México, las penalizaciones económicas y penales aplican únicamente a quienes extraen, transportan o comercializan estas especies silvestres sin autorización oficial, por lo que poseerlas de manera doméstica tras una compra lícita no constituye ninguna infracción.

Uno de los principales mitos difundidos en internet afirma que los inspectores realizan operativos en casas particulares durante diciembre para revisar los adornos navideños. Según información oficial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la dependencia no ejecuta visitas ni cateos en viviendas privadas para verificar nacimientos domésticos; sus labores de vigilancia se concentran exclusivamente en carreteras, bosques, mercados y puntos de venta ilegal.

No representa un delito

Asimismo, la institución aclara que colocar musgo o heno en una representación navideña o también mantener una pata de elefante en el jardín no representa un delito, siempre que los ejemplares provengan de establecimientos autorizados.

No obstante, las sanciones millonarias que se mencionan en las publicaciones digitales sí existen dentro del marco jurídico mexicano, aunque van dirigidas al tráfico ilícito. De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre, la extracción o comercialización sin permiso de estos recursos naturales amerita multas de hasta 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 2.3 millones de pesos.

En el caso de especies catalogadas en riesgo como la pata de elefante, la sanción alcanza las 50 mil UMA’s (más de 5.6 millones de pesos), además de que el Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión por tráfico ilegal de flora silvestre.

Recursos naturales se encuentran regulados

El aprovechamiento de estos recursos naturales se encuentra regulado durante todo el año y no únicamente en la época navideña. La extracción descontrolada de musgo y heno daña los bosques, reduce la humedad del suelo y afecta la biodiversidad. Conforme a los registros normativos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la extracción de musgo, heno y doradilla está sujeta a la norma NOM-011-SEMARNAT-1996, mientras que la pata de elefante cuenta con protección especial desde 2010 bajo la norma NOM-059-SEMARNAT-2010.

Para evitar problemas legales, la dependencia federal recomienda adquirir estas plantas únicamente en viveros certificados y conservar siempre la nota de remisión o factura que acredite su procedencia legal.

Adicionalmente, investigaciones ecológicas difundidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) destacan que el musgo y el heno cumplen funciones vitales en los bosques al retener humedad y prevenir la erosión del suelo, requiriendo hasta siete años para regenerarse de forma natural.

Por ello, los especialistas sugieren sustituir estos elementos silvestres en las decoraciones domésticas mediante alternativas sustentables como aserrín pintado, tierra, rocas, hojarasca, piñas secas o materiales reutilizables que evitan el deterioro ambiental.