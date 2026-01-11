﻿﻿
Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto

Enero 11 del 2026
El Gobierno Federal ya no recaudará lo autorizado en la ley. Cortesía
El presupuesto federal 2026 aprobado por la Cámara de Diputados tendrá que ser modificado después de los estímulos fiscales que se darán para no afectar a los “gamers” con el IEPS y a los programas de asistencia pública de la Lotería Nacional, coincidieron especialistas.

Esto, debido a que el Gobierno Federal ya no recaudará lo autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 por medio del IEPS de 8 % a videojuegos con contenido violento y por el aumento de 50 % a sorteos de la Lotería Nacional como efecto de los decretos presidenciales.

Esa captación de recursos, aunque se trate de una mínima cantidad, afectará a la Recaudación Federal Participable (RFP), la bolsa que sirve para repartir las aportaciones y participaciones a estados y municipios, que se compone de impuestos como el IEPS.

El año pasado, diputados y senadores aprobaron aplicar, por primera vez, el IEPS a videojuegos con contenido violento con una tasa de 8 % como parte de la miscelánea fiscal contenida en el Paquete Económico 2026, lo que generaría una entrada de 183 millones de pesos a las arcas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, autorizaron al Poder Ejecutivo aumentar de 30 a 50 % el IEPS a juegos y sorteos, sin haber realizado un estudio de impacto.

