Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto

El presupuesto federal 2026 aprobado por la Cámara de Diputados tendrá que ser modificado después de los estímulos fiscales que se darán para no afectar a los “gamers” con el IEPS y a los programas de asistencia pública de la Lotería Nacional, coincidieron especialistas.

Esto, debido a que el Gobierno Federal ya no recaudará lo autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 por medio del IEPS de 8 % a videojuegos con contenido violento y por el aumento de 50 % a sorteos de la Lotería Nacional como efecto de los decretos presidenciales.

Esa captación de recursos, aunque se trate de una mínima cantidad, afectará a la Recaudación Federal Participable (RFP), la bolsa que sirve para repartir las aportaciones y participaciones a estados y municipios, que se compone de impuestos como el IEPS.

El año pasado, diputados y senadores aprobaron aplicar, por primera vez, el IEPS a videojuegos con contenido violento con una tasa de 8 % como parte de la miscelánea fiscal contenida en el Paquete Económico 2026, lo que generaría una entrada de 183 millones de pesos a las arcas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, autorizaron al Poder Ejecutivo aumentar de 30 a 50 % el IEPS a juegos y sorteos, sin haber realizado un estudio de impacto.