Por violencia familiar 2 detenidos en Aguascalientes

Un hombre y una mujer jóvenes cayeron, fueron detenidos presuntamente por golpear y lesionar, en dos hechos distintos, a su madre y a su abuela, respectivamente, quienes a causa de la violencia requirieron atención hospitalaria.

La Fiscalía Genera del Estado (FGE) informó que Ricardo “N”, de 28 años, fue vinculado a proceso penal por la violencia que ejerció en contra de su madre, una mujer adulta mayor; además se logró la detención de Tiffany “N” de 21 años por causar lesiones graves en agravio de su abuela de 72 años.

En un comunicado, la FGE sostuvo su compromiso con la ciudadanía aguascalentense, destacando su política de cero tolerancia a la violencia familiar.