Por violencia, niños no pueden iniciar clases

Niños de la comunidad de El Pescado, en la sierra de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, no pudieron comenzar el ciclo escolar debido a la violencia.

A través de un video difundido en redes sociales, los menores pidieron a la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, que les garantice el derecho a la educación y que envíe a profesores.

En un comunicado, pobladores de El Pescado contaron que desde octubre del año pasado los niños se quedaron sin clases debido a que la violencia impide que los profesores puedan llegar a las comunidades. Es decir, casi cumplen un año sin clases.

“Esta dolorosa pero necesaria interrupción dejó a nuestros hijos sin el derecho constitucional de recibir educación durante gran parte del año. Al respecto, hacemos hincapié en que por ahora las tropas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantienen el control de la zona, brindando el resguardo necesario para que se pueda dar un retorno a las aulas”, pidieron los pobladores.

Explicaron que el verdadero obstáculo que tienen en ese ejido para que los niños reciban clases ya no es la falta de condiciones en los planteles, sino la falta de profesores.

“Las escuelas de nuestras localidades carecen del personal docente necesario, lo que impide que este nuevo ciclo escolar pueda desarrollarse con normalidad y perpetúa el rezago educativo que nuestros niños ya arrastran desde el año pasado”, explicaron.

En julio, los pobladores de El Pescado denunciaron que la organización criminal La Familia Michoacana los atacó a balazos desde cerros y a través de drones.