Portaaviones USS anuncia ejercicios militares con México

El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares con las Armadas de 10 países diferentes, incluyendo México, como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

El USS Nimitz y su grupo de ataque realizarán ejercicios con las Fuerzas Navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, según informó el Comando Sur estadounidense.

Los buques circunnavegarán América como parte de su despliegue Southern Seas 2026 y realizarán escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestros países socios en todo el ámbito marítimo.