Pospone Itzel Castillo informe de actividades

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, pospuso su Informe de Actividades Legislativas que estaba previsto para el próximo lunes 17 de agosto, debido a la fractura de un tobillo que reportó el pasado día 11.

Por medio de redes sociales, la senadora morenista agradeció también las muestras de afecto recibidas tras informar, sin más detalles, que había sufrido una fractura por la que actualmente se encuentra hospitalizada y en espera de una cirugía.

Mensaje

“Buena tarde: Les comparto que, debido a la fractura que sufrí, me veo en la necesidad de posponer mi Informe de Actividades Legislativas, programado para el próximo lunes 17 de agosto. Agradezco profundamente sus llamadas, mensajes y buenos deseos, así como todas las muestras de afecto que he recibido, mismas que son correspondidas. Aprovecho para enviarles un fraternal saludo”, expresó en su cuenta de X.

Apenas el pasado 9 de agosto, la presidenta del Senado de la República había anunciado que el próximo lunes 17 de agosto presentaría su informe anual, en el cual abordará los detalles de las labores que ha realizado en su encargo que comenzó el 1 de septiembre de 2025 y que terminará el próximo 31 de agosto, un día antes de asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.