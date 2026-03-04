Postulan oficialmente a Rebeca Grynspan a la ONU

El Gobierno de Costa Rica anunció el martes que presentó la nota diplomática con la que postula oficialmente a Rebeca Grynspan a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2027-2031, candidatura que había sido anunciada desde octubre pasado.

“El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, firmó la nota diplomática dirigida a las Naciones Unidas en la que Costa Rica ha presentado oficialmente la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, informó la cancillería costarricense.

El Gobierno costarricense aseguró que la ONU enfrenta “numerosos desafíos y se encuentra en un momento crítico” y que para enfrentar con éxito estos retos se requiere una secretaria general “con trayectoria que combine autoridad política, experiencia de gobierno y liderazgo multilateral al más alto nivel”.

“El Gobierno de Costa Rica considera que la experiencia acumulada por Grynspan en responsabilidades nacionales y multilaterales la sitúa en condiciones de asumir con plena solvencia la Secretaría General de la ONU”, expresa el comunicado.