Postura de Howard Lutnick obstaculiza acuerdo: WSJ

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos (EE.UU.), se ha opuesto a un acuerdo arancelario entre su país y nuestra nación, reportaron fuentes al medio The Wall Street Journal.

Según las fuentes, EE.UU. y México estaban cerca de alcanzar un acuerdo que reduciría los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y los automóviles a cambio de una serie de concesiones por parte de México, lo que allanaría el camino para nuevas conversaciones sobre la renovación del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Funcionarios mexicanos y muchos ejecutivos de empresas expresaron optimismo ante la proximidad del acuerdo.

Sin embargo, en los últimos días el progreso hacia un acuerdo se ha ralentizado considerablemente debido a desacuerdos sobre los aranceles estadounidenses a los vehículos y metales, que se imponen por motivos de seguridad nacional y son administrados por el departamento de Lutnick.

Siempre de acuerdo con lo reportado por el WSJ, el secretario estadounidense se ha opuesto a reducciones significativas en el arancel del 25 % sobre los automóviles mexicanos y en los gravámenes del 50 % sobre el acero y el aluminio.

En cuanto a los metales, también se ha opuesto a las reducciones de impuestos sobre los llamados productos derivados: productos terminados elaborados con dichos materiales. Las empresas nacionales de aluminio han comunicado al gobierno que cualquier reducción de estos gravámenes perjudicaría a las empresas del país vecino, dijeron las fuentes.