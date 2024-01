El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que en Guerrero como en otros estados de la República “la delincuencia ha tomado mayor fuerza”, y para muestra de ello hubo dos masacres en los últimos días: una en Buenavista de los Hurtado, municipio de Heliodoro Castillo; y ayer en Petatlán.

Ambas en Guerrero. Hubo un número indeterminado de muertes en el primer caso y se ha confirmado la muerte de al menos cinco personas en el segundo.

“Los habitantes de estas regiones han sido víctimas por varios meses de una guerra entre cárteles, Los Tlacos y La Familia Michoacana, este último presunto responsable del ataque más reciente. No podemos seguir con esta inseguridad, el gobierno debe actuar con firmeza y no mantener su absurda estrategia de ‘abrazos y no balazos’, se debe actuar de inmediato, se debe cambiar esta estrategia y velar por la seguridad de las y los mexicanos.

“El ataque en Petatlán fue viralizado en redes sociales, y hasta el momento no se ha tomado ninguna acción, ni detenido a los responsables. Es momento de que el Gobierno Federal y el gobierno de Guerrero dejen de mantener estos casos en la impunidad”, enfatizó.