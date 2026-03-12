Precio de gasolina magna se mantendrá en 24 pesos

Luego de un año de su implementación, el Gobierno de México y empresarios gasolineros acordaron renovar por seis meses más el convenio voluntario que establece en 24 pesos el precio máximo de la gasolina magna en el país.

En entrevista, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aclaró que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio del combustible de mayor consumo.

“Igual, se renueva continuamente (para la magna)”, señaló al ser cuestionado sobre el tope del precio.

El funcionario enfatizó que el gobierno federal no está otorgando apoyos económicos directos para sostener el costo del combustible.

“No son subsidios, no hay subsidios implícitos en la gasolina”, afirmó.

Rodríguez Padilla explicó que el acuerdo únicamente aplica para la gasolina magna debido a que concentra la mayor parte de las ventas nacionales.