Precipitaciones colapsan en municipios de Morelos

Las lluvias que cayeron la noche del viernes y parte de la madrugada del sábado provocaron inundaciones severas en varios municipios del estado, provocando diversas afectaciones como la cancelación del concierto del grupo Matute en el recinto ferial de Cuernavaca.

Las precipitaciones pluviales afectaron zonas habitacionales, calles y avenidas en Cuernavaca, Xochitepec, Emiliano Zapata, Yautepec y Jiutepec.

Rescatan a 28 personas

En la colonia La Joya del municipio de Jiutepec intervino la Cruz Roja Mexicana a través de su grupo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, y con lanchas inflables recorrieron las calles inundadas y lograron la evacuación de 28 personas atrapadas en sus casas.

En el municipio contiguo de Yautepec, desde la noche del viernes, elementos de Protección Civil (PC) y Bomberos monitorearon la barranca Amatitlán, que llegó a su máxima capacidad y por fortuna no desbordó.

Asimismo, vecinos del centro del municipio de Emiliano Zapata compartieron imágenes de las calles bloqueadas por el agua, quedando un vehículo atascado en la avenida de Las Flores.

En Jiutepec se registró fuerte lluvia en varios puntos del municipio, lo que generó inundaciones a la altura de las Torres de Civac, en la colonia Vista Hermosa y colonias aledañas.

Suspenden concierto

En medio de la fuerte lluvia que cayó sobre la zona metropolitana del estado, el empresario y los exdiputados locales Roberto y Julio Yáñez Moreno, socios de Federico Figueroa, comunicaron que Matute no saldría a escena debido a que el agua había ingresado al recinto ferial.

El viernes las autoridades capitalinas advirtieron que caería una fuerte precipitación y llamó a la población a tomar precauciones.