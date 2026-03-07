Predictamen, listo y sin cambios: Lobo

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, de la Cámara de Diputados, ya tienen el predictamen de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin ninguna modificación al proyecto original.

La próxima semana podría votarse en las comisiones, para después enviarla al pleno para su discusión y votación, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval.

El documento señala que se tomaron en cuenta las conclusiones de seis foros sobre la reforma electoral, realizados por la Cámara Baja, entre el 20 de noviembre de 2025 y el 24 de febrero de 2026.

“El dictamen que presentan estas Comisiones Dictaminadoras se basa en el contenido de las deliberaciones de los seis foros de consulta y de la reunión de trabajo organizados por la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, en el marco de los trabajos de cara a la presentación Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, presentada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, detalla.

El predictamen también refiere que se tomaron en cuenta las 63 audiencias realizadas por el Ejecutivo, a través de la Comisión Presidencial, desde agosto de 2025.

“Se puede llegar a la conclusión de que las audiencias públicas, de manera concurrente con la recepción de ponencias y la sistematización de las demandas ciudadanas, permitió integrar un diagnóstico general sobre las necesidades y expectativas relacionadas con el sistema electoral mexicano”, explica el documento.

Cabe destacar que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral no han convocado a nuevos foros o parlamento abierto para analizar la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, que se presentó apenas hace dos días, el 6 de marzo.