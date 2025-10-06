Prefiere CSP no hablar de huachicol fiscal, dice MC

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, lamentó que al celebrar un año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum prefirió no hablar del millonario fraude del huachicol fiscal, que no solo toca a altos mandos de la Marina, sino que alcanza a miembros del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“La presidenta habló de memoria y austeridad, afirmando que los lujos de la clase política quedaron atrás, como si las y los mexicanos olvidaran los recientes casos de privilegios y fortunas inexplicables de los líderes de Morena, por cierto, el partido político más caro del mundo”, señaló en un mensaje en redes sociales.

Criticó que, como Sheinbaum lo hizo en su Informe de Gobierno, también prefirió no hablar del desabasto real de medicamentos en hospitales públicos, específicamente de los oncológicos. “Lejos, muy lejos quedó la mentira de que México tenía un sistema de salud como el de Dinamarca”, subrayó.

Recordó que este año, la mandataria y su partido concretaron la captura del Poder Judicial “y están por debilitar el amparo. También borraron organismos autónomos y ahora van contra el pluralismo político”.