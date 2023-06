Premian a Ebrard por gestión de vacunas covid-19

En el marco de la 10ª Cumbre Anual sobre Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología, en Newport Beach, California, en una ceremonia frente a líderes internacionales y especialistas e investigadores de salud, el canciller Marcelo Ebrard fue galardonado con el Premio Humanitario Joe Kiani por su labor para hacer frente a la pandemia de covid-19 en nuestro país.

El premio fue otorgado por la Fundación Patient Safety Movement, organización global comprometida con la meta de lograr cero muertes prevenibles de pacientes para 2030.

Dicha fundación reconoció al canciller Marcelo Ebrard como uno de los promotores y gestores para salvar vidas por su negociación para obtener vacunas y material hospitalario durante la pandemia de covid-19, bajo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El canciller agradeció el reconocimiento y aseguró que “este es un compromiso para no olvidar las lecciones de la experiencia de covid-19, porque es fácil olvidar y regresar a la normalidad. covid-19 fue una tragedia para México y para muchos países”.

Añadió que “es algo importante lo que este premio significa para México. El compromiso de mejorar cada día la seguridad del paciente en nuestro sistema de salud”.

Patient Safety, organización representada en más de 40 países alrededor del mundo y reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, tiene un programa específico denominado Seguridad de los Pacientes.

Este premio, entregado por Joe Kiani, ha sido otorgado con anterioridad a los expresidentes de Estados Unidos, William Clinton y Barack Obama, y a Joseph Biden en su gestión como vicepresidente.

Entre “corcholatas” no hay división

El canciller Marcelo Ebrard rechazó que haya divisiones o rispidez entre los aspirantes a la candidatura a la Presidencia en Morena, sino que se genera una competencia respetuosa entre las “corcholatas”.

“Pues no, yo no veo rispidez, ¿tú sí? No, no veo rispidez, veo competencia, pero nos respetamos”, afirmó.

En un encuentro con medios de comunicación en Los Ángeles, California, descartó que este lunes vaya a presentar su renuncia, sino que dará a conocer su propuesta para el método de elección del candidato o candidata a la presidencia por Morena.

Además, señaló que no puede hacer un llamado al resto de los aspirantes que presenten propuestas sobre este tema, porque no las tienen.

“No tienen. Pero bueno, no pues yo no las exhorto, cada quien, ¿no?”, dijo.

Recordó que en 2005, cuando era secretario de Desarrollo Social, renunció al cargo cuando se convocó a la encuesta para definir la candidatura, al considerar que no era equitativo continuar como funcionario durante este proceso.