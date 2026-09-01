Prendas piratas de Asia inundan el país: Canaintex

Playeras de algodón, jeans, suéteres, vestidos y otras prendas ingresan desde Asia, ya sea como productos piratas o vía contrabando, para inundar el mercado mexicano, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Rafael Torre Lamuño.

Señaló que son ilegales siete de cada 10 prendas que se venden en los tianguis, mercados y ambulantaje, mientras que hace una década era 50 %. “Desgraciadamente nos están inundado de productos asiáticos y es el gran problema de la industria”, comentó en entrevista con El Universal.

“Más o menos en la última década subió 20 puntos porcentuales la venta de mercancía ilegal, porque dejaron de tener controles en administraciones pasadas”, indicó.

El también director de Grupo Textil Providencia destacó el incremento de contrabando bronco en aduanas terrestres. Por ejemplo, durante el Mundial de Futbol se hicieron cuatro millones de camisetas oficiales, pero siete de cada 10 que se vendieron fueron ilegales.

Riesgos

“Necesitamos poner mano dura en las entradas del país, tener una percepción del riesgo mayor y que haya consecuencias para quienes lleven a cabo estas prácticas.

“Tenemos un dato del tamaño del contrabando con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que no se ha actualizado, está a 2024 y tenemos mapeado que el tamaño del contrabando son 150 mil millones de pesos”, detalló.

Los industriales del sector detectaron un nuevo ilícito: la triangulación de mercancía china para reenviarse a México.

Desde hace cuatro meses identificaron que mercancía asiática entró primero a Estados Unidos y de ahí a México, mientras que hace dos hallaron que China envió productos a Vietnam y luego al mercado mexicano.