Preocupa a inversionistas inseguridad en México

A los interesados en concretar proyectos de inversión en México ligados al turismo les preocupa la situación de seguridad pública en el país, afirmó el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano.

En videoconferencia desde Madrid, España, donde se realiza la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el líder de los comerciantes dijo que los inversionistas “en principio preguntan cómo está la seguridad, uno de los aspectos que principalmente les preocupa es la seguridad pública, más que la jurídica”.

Añadió que a los empresarios se les responde que ya se establecieron “mapas de riesgo en los que se está trabajando, que hay espacios en los cuales el gobierno ha venido avanzando, que hay reformas que están en proceso, y que esas reformas que están en proceso son determinantes para poner la seguridad que requiere cualquier población, que requiere cualquiera actividad o comercial educativa, social, cultural”.

Mundial 2026

Añadió que México aumenta su atractivo por el Mundial de Futbol FIFA 2026 y explicó que los inversionistas buscan de manera clara “una certidumbre en términos regulatorios y jurídicos, buscan que las reglas sean claras, permanentes, que no tengan cambios, obviamente en ese espacio de seguridad jurídica que el Estado de Derecho fortalezca la estructura del diálogo que pudiera existir”, entre otros puntos.

Dijo que los inversionistas buscan hacer alianzas, concretar esquemas de cooperación, como el promover los destinos del Tren Maya, entre otros destinos turísticos, aprovechando que viene el Mundial de Futbol en junio próximo.