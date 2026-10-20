Preocupa a los colectivos nueva revisión al RNPDNO

Familiares de las más de 135 mil personas desaparecidas en México advirtieron que la nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) podría convertirse en otro intento de borrar a sus seres queridos de las cifras oficiales, por lo que exigieron transparencia, independencia de los especialistas convocados por la Secretaría de Gobernación y participación directa de las familias en el proceso.

En una carta pública dirigida a los ocho integrantes del grupo de expertos nacionales e internacionales designados para analizar el registro, las familias cuestionaron que hayan sido seleccionados por las mismas autoridades cuyo trabajo deberán revisar, sin que se conozcan los criterios que garanticen su independencia.

“Nos enteramos por las noticias que la Secretaría de Gobernación creó un grupo de personas expertas para una nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, señalaron.

Denunciaron que hasta ahora tampoco se ha transparentado la metodología utilizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para la revisión que realizó en marzo de este año.

Advirtieron que la última revisión del registro incrementó la disputa por las cifras, debido a la creación de nuevas categorías que, según señalaron, no están contempladas en la ley.

Entre ellas mencionaron los registros clasificados como “información suficiente”, aquellos que “requieren completar sus datos” y los casos en los que se reportó “actividad posterior” a la desaparición.

Sin embargo, sostuvieron que se desconoce la metodología empleada para establecer esas clasificaciones, particularmente porque el propio SESNSP había reconocido que no contaba con facultades para realizar ese trabajo.