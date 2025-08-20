Preocupa asesinato de padre buscador

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DD.HH.), externó su preocupación por el asesinato del padre buscador Roberto Hernández, por lo que urgió a realizar una investigación exhaustiva.

“Expresamos nuestra seria preocupación por el asesinato del #PadreBuscador Roberto Hernández, ocurrido el 11 de agosto en Ixtapaluca, #EstadoDeMéxico. Buscaba a su hijo Johan Alain Hernández Vázquez, desaparecido desde el 3 de septiembre de 2024.

Es fundamental garantizar la protección de las personas buscadoras y llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y que considere todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con su labor en defensa de los #DerechosHumanos”, difundió en su cuenta de X.

En esta red social, la activista Ceci Flores también expresó que “mataron a otro padre buscador.