Preocupa decisión de EUA sobre dumping a la fresa

El Gobierno de México expresó su preocupación por la decisión preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) en contra de la fresa mexicana.

De acuerdo con el DOC, determinó que productores mexicanos hacen “dumping” en las exportaciones de fresa en la temporada invernal, es decir, que se exporta un producto a un precio inferior a su valor normal.

El DOC sitúa el dumping entre el 3.37 % y el 5.28 % dependiendo de la empresa y, en promedio, la magnitud es estimada del 4.83 % para la mayoría de los exportadores mexicanos.

El Gobierno de México dará un seguimiento a las etapas posteriores hasta el momento de la resolución del cas.

Además de que los supuestos en que se basa el DOC no son consistentes con el “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994” de la OMC (acuerdo antidumping) y diversos artículos del T-MEC.

Los productores del estado de Florida presentaron una solicitud ante el DOC y el ITC para la imposición de derechos antidumping contra las exportaciones mexicanas.

Dicha solicitud fue presentada el 31 de diciembre del 2025, la cual se basó en la diferenciación de las “fresas de invierno” y de las fresas en general, así como de algunos estados del conjunto del mercado de EE. UU.

Sin embargo, en marzo del 2026, el ITC concluyó que no había bases para aceptar la existencia del producto “fresas de invierno”, además de que no existían bases para aceptar que en Estados Unidos hubiera un mercado regional de dicho producto.