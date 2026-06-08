Preocupa que plantón se extienda hasta el Mundial

Líderes empresariales de la Ciudad de México ven con preocupación que se mantenga el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico hasta el inicio de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Si lo anterior sucede, la CNTE se convertiría en “la enemiga de México», sentenció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco.

Dijo que “boicotear un acontecimiento de talla mundial, donde la actividad económica del país se ve beneficiada, sería una traición a la patria”.

Por su parte, Adalberto Ortiz Ávalos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital, comentó a este diario que les preocupa la continuación de estos bloqueos de cara a la justa deportiva, ya que generan un impacto de 50 millones de pesos en pérdidas diarias.

Acotó que los más vulnerables son los pequeños y microempresarios, ya que cuando cierran es muy poco probable que vuelvan a abrir. “No es que el comercio se vuelva a reabrir cuando se resuelva la manifestación; eso deja una secuela de la que nadie habla, la familia queda endeudada y tiene un impacto a largo plazo en sus vidas”, subrayó.

Cálculos de la Canaco indican que del 25 de mayo al 3 de junio se registraron pérdidas económicas por 405 millones 470 mil pesos debido a las marchas y bloqueos de la CNTE. Por lo tanto, líderes empresariales del G9 le solicitaron al gobierno de la capital extender facilidades fiscales a las empresas dañadas.