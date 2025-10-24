Preocupan procesos administrativos contra consejerías

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó que es preocupante que se puedan iniciar procesos administrativos contra consejerías solo por el sentido de su voto, como el que inició el Órgano Interno de Control a partir de una queja por el proceso de revocación de mandato en 2022.

El miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, por mayoría, improcedente la impugnación de la consejera Claudia Zavala contra este procedimiento, argumentando que se trata de un asunto administrativo, no electoral, por lo que no puede pronunciarse.

Recordó que el Consejo General del INE emitió un pronunciamiento para refrendar la autonomía e independencia del órgano colegiado para poder votar en el sentido que consideren. En cuanto al retiro voluntario, la consejera Taddei Zavala señaló que 970 personas solicitaron su ingreso al programa, pero el presupuesto solo alcanzaría para 461.

“Se tienen que reunir ciertos requisitos, tienen que estar en cierta situación cada uno de los solicitantes, se hace la revisión, pero nos rebasó el número de solicitudes”, reconoció.

“La expectativa fue muy alta para todos los que están en las entidades, muchos de los estados están solicitando y también de oficinas centrales. Creo que dimos una buena solución, estamos hablando de un 60 % de los solicitantes”, expuso.

Dijo que hay muchos factores que influyen en esta alza, incluyendo la próxima reforma electoral. Sin embargo, aclaró que estas cifras no son nuevas. Detalló que en 2021 fueron más de 400; en 2022, 500, cuando también se habló de una reforma electoral.

En tanto, estimó que el documento que entregarán a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral estaría listo hacia finales de noviembre, tras sus diálogos al interior del INE, con organizaciones y partidos.