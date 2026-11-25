El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, anunció que presentará en las próximas semanas una denuncia penal en contra del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de encabezar “una pandilla que desvió más de tres mil millones de pesos de recursos públicos”.

En entrevista, Moreno Cárdenas arremetió contra el exfuncionario, a quien se refirió como “Chino Chong”, y aseguró que no lo reconoció en su más reciente aparición pública.

“Quiero decir que ayer (martes) vi la declaración, ni reconocí al Chino Chong, todo abotagado, es verdaderamente lamentable. Él ya no está en el PRI, si ustedes lo saben, aparte que nosotros lo corrimos por impresentable”, dijo.

Señalamientos

El senador priista aseguró que Osorio Chong es el más corrupto y cuenta con señalamientos públicos e imputaciones en expedientes.

“Dice combatir la corrupción y el Chino Chong es el más corrupto. (…) Vamos a trabajar en las próximas semanas, vamos a una denuncia penal una vez más en contra del Chino Chong y de toda esta pandilla de corruptos que desviaron miles de millones de pesos de recursos públicos.

“Es patético lo que dice, porque están al servicio del régimen como lo que son, esquiroles y lacayos”, señaló.

El líder priista dijo que le informaron que Osorio Chong ahora tiene su residencia en otro estado y que ya es militante guinda.

“Me dicen que anda en Querétaro, que ahí vive en Querétaro, que está haciendo todos los negocios en Querétaro, ahora el Chino Chong también es Morena, imagínate nada más”, afirmó.

El lunes de esta semana, Miguel Ángel Osorio cuestionó el desempeño de Moreno Cárdenas como dirigente nacional del PRI y afirmó que el partido ha perdido espacios políticos por su mala conducción.