Prepara Departamento del Tesoro bloqueo de cuentas

Luego de que el Departamento del Tesoro anunciara sanciones en contra de 21 personas ligadas al Cártel de Sinaloa, incluido el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y de su líder “Mayito Flaco”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incluirlos en la lista de personas bloqueadas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció lo anterior en un comunicado al explicar que se actuó, así como una medida preventiva de carácter administrativo. Indicó que fue para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

Señaló que la inclusión no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna.

Más bien, precisó, “se trata de una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC”.

La dependencia federal recordó que los individuos que están en esa situación cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable.