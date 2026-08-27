Prepara Segundo Informe con gira por las 32 entidades

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que su Segundo Informe de Gobierno tendrá una dinámica distinta a la del año pasado. El próximo 1.º de septiembre presentará el informe en Palacio Nacional y, posteriormente, iniciará una gira por las 32 entidades del país, de jueves a domingo, durante aproximadamente tres o cuatro semanas. Al concluir este recorrido, realizará un acto de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que como parte de la estrategia de difusión del informe se prepararon 14 videos breves con los principales resultados de su administración. Aclaró que el acto en el Zócalo corresponderá al informe para la Ciudad de México y no será una movilización nacional. Debido a esta agenda, adelantó que no habrá conferencia matutina los días 1.º, 15 y 16 de septiembre.

La presidenta también destacó algunos indicadores económicos que, dijo, reflejan el momento que atraviesa el país. Entre ellos mencionó la captación de inversión extranjera directa durante el primer semestre del año, el crecimiento de la economía y los niveles de empleo, además de un incremento en el consumo de los hogares.

Legislación ambiental

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la presentación de una propuesta para actualizar la legislación ambiental. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que se busca sustituir el marco vigente por una legislación acorde con los retos actuales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La propuesta incorpora principios de justicia ambiental, prevención, restauración y participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con el territorio.

Defiende encuestas para elegir coordinadores estatales

Y tras el destape de los primeros tres Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la presidenta afirmó que fueron elegidos a través de encuestas a la población y no por la militancia de Morena.

“No decide la presidenta, no decide la presidenta del partido Morena, decide la gente quién quiere que lo represente. Y debe ser gente honesta y que no tenga pues ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido un acto de corrupción”, señaló.

Sheinbaum sostuvo que los partidos deben procurar que sus candidaturas recaigan en personas honestas y sin vínculos con la delincuencia. Explicó que existe la posibilidad de establecer mecanismos para que el Instituto Nacional Electoral pueda consultar información de distintas instituciones y revisar los antecedentes de quienes aspiren a una candidatura, aunque la decisión final sobre quiénes serán postulados corresponde a los partidos.

Propuesta contra doble nacionalidad de presidente

Y después de que anunció que alistaba una propuesta de reforma para que la persona titular del Ejecutivo federal y gobernadores no tuvieran doble nacionalidad, la presidenta indicó que la iniciativa es para cerrar la puerta al injerencismo.

Sheinbaum Pardo mencionó que las mexicanas y los mexicanos no han permitido mayor injerencia en las decisiones que solo le competen a nuestro país.

Pide a militares ejercer autoridad con prudencia

En otro tema, la mandataria llamó a los integrantes de las Fuerzas Armadas a ejercer la autoridad con prudencia, humildad y sensibilidad y advirtió que el uniforme militar no representa privilegios, sino un compromiso de servicio con el pueblo y la nación.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la preparación profesional y la disciplina de los militares deben estar acompañadas de principios como la honestidad, solidaridad, respeto y lealtad.