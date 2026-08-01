Preparan amparo colectivo contra evaluación

La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de convocar a un examen de control presencial para verificar los resultados del concurso de ingreso a licenciatura 2026 ya enfrenta sus primeras acciones legales.

Un grupo de aspirantes aceptados en el proceso de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM prepara un amparo colectivo contra la decisión de aplicar un examen de control presencial como condición para conservar su lugar, al considerar que la medida vulnera principios de seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la educación. La acción legal es impulsada por un abogado que se identifica en redes como “Dxnixl Rxbrxck”, quien sostiene que existen argumentos constitucionales para impugnar la resolución universitaria.

A través de la red social X, el abogado informó que prepara un amparo colectivo contra la resolución universitaria que obligará a decenas de miles de aspirantes a presentar una nueva evaluación para conservar su lugar en la máxima casa de estudios.

Se promoverá contra emisión

De acuerdo con el proyecto de demanda difundido por el litigante, el juicio de amparo se promovería contra la emisión, aprobación y ejecución de la resolución que ordena someter a determinados aspirantes a un examen de control presencial como requisito para mantener los resultados obtenidos en el Concurso de Selección para el Ingreso a Licenciatura 2026.

El documento identifica como posibles autoridades responsables al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; al Consejo Universitario y al presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, Eduardo Bárzana García.

Entre los actos reclamados se encuentra la aplicación obligatoria del examen de control presencial, la eventual cancelación de folios, la negativa de inscripción y cualquier determinación que condicione el ingreso al ciclo escolar 2026-2027 a la aprobación de esa evaluación.