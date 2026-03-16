Preparan anuncio clave sobre su rumbo político

El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que México atraviesa un momento complejo marcado por la inseguridad, problemas en el sistema de salud y señales preocupantes de concentración del poder que han encendido alertas sobre el rumbo democrático.

En un comunicado, el partido blanquiazul sostuvo que mientras el país enfrenta estos desafíos, el oficialismo ha mostrado una profunda incongruencia entre su discurso y su práctica política, con casos que han generado cuestionamientos públicos sobre corrupción, nepotismo, lujos y presuntos vínculos con estructuras criminales.

Acción Nacional aseguró que ante esta realidad, ha iniciado una nueva etapa de renovación política y organizativa basada en sus principios históricos de defensa de México, la patria, la familia y la libertad.

En ese contexto, el presidente nacional, Jorge Romero, confirmó que el próximo 21 de marzo el partido realizará un evento en la Ciudad de México en el que se dará a conocer una decisión estratégica que marcará una nueva etapa para el panismo.